Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел встречу в Вашингтоне с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайаном Мастом — известным сторонником Израиля, который более десяти лет назад добровольно работал на базах ЦАХАЛ и носил военную форму израильской армии.

Маст, потерявший обе ноги во время службы в Афганистане в составе армии США, считается одним из наиболее жестких противников снятия санкций с Сирии. По данным источников, во время переговоров аш-Шараа пытался убедить его смягчить позицию и поддержать диалог по вопросам безопасности.