Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Президент Сирии встретился со служившим в ЦАХАЛ конгрессменом

20:34 1009

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел встречу в Вашингтоне с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайаном Мастом — известным сторонником Израиля, который более десяти лет назад добровольно работал на базах ЦАХАЛ и носил военную форму израильской армии.

Маст, потерявший обе ноги во время службы в Афганистане в составе армии США, считается одним из наиболее жестких противников снятия санкций с Сирии. По данным источников, во время переговоров аш-Шараа пытался убедить его смягчить позицию и поддержать диалог по вопросам безопасности.

Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
22:44 675
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы все еще актуально
20:18 10154
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
23:06 359
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 23:22
23:22 7205
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
19:33 3070
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
20:28 4092
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
18:29 5278
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
21:15 1661
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
20:45 3305
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
20:49 1386
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 6021

ЭТО ВАЖНО

