Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Между Россией и Северной Кореей возводят гигантский мост

21:02 1617

Между Россией и Северной Кореей началось строительство моста длиной почти 5 километров через реку Туманная, сообщает Newsweek.

По данным спутниковых снимков, со стороны России строительство продвинулось примерно на 110 метров в русло реки, появились несущие опоры. На северокорейской стороне возведено шесть опор и вырыты фундаменты еще под две.

Эксперт по КНДР Фредерик Шпор в интервью изданию Bild отметил, что новое автомобильное сообщение позволит России снизить риски санкционного давления: часть северокорейских грузов можно будет доставлять по суше, что осложнит наблюдение за торговыми потоками между странами.

Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак
22:44 677
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
20:18 10154
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
23:06 361
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется
23:22 7212
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
19:33 3071
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
20:28 4097
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
18:29 5279
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
21:15 1662
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
20:45 3308
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
20:49 1388
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
14:38 6022

