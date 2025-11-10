Между Россией и Северной Кореей возводят гигантский мост

Между Россией и Северной Кореей началось строительство моста длиной почти 5 километров через реку Туманная, сообщает Newsweek.

По данным спутниковых снимков, со стороны России строительство продвинулось примерно на 110 метров в русло реки, появились несущие опоры. На северокорейской стороне возведено шесть опор и вырыты фундаменты еще под две.

Эксперт по КНДР Фредерик Шпор в интервью изданию Bild отметил, что новое автомобильное сообщение позволит России снизить риски санкционного давления: часть северокорейских грузов можно будет доставлять по суше, что осложнит наблюдение за торговыми потоками между странами.