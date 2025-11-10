USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием

21:15 1662

Перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу Федерации футбола Турции (TFF) в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Среди них игроки 27 клубов премьер-лиги, в том числе таких ведущих команд, как "Галатасарай", "Бешикташ", "Трабзонспор".

По решению TFF, матчи второй и третьей лиг чемпионата страны отложены на две недели.

Ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах, в том числе за рубежом. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 18 подозреваемых по делу о ставках судей, а также руководителя отдела спорта газеты Fanatik Умута Эркена.

