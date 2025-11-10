USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

В Словакии закрыли дело о передаче Украине МиГ-29

21:29 819

Прокуратура Словакии закрыла расследование, инициированное правительством Роберта Фицо, по делу о передаче Украине истребителей МиГ-29 весной 2023 года, сообщает Politico.

Дело велось против бывшего премьера Эдуарда Хегера и экс-министра обороны Ярослава Надя, которых обвиняли в «саботаже и злоупотреблении властью».

Следствие установило, что передача самолетов не нанесла ущерба национальным интересам Словакии, а чиновники действовали в рамках закона и не имели личной выгоды.

«Подтверждено, что мы поступили не только морально правильно, но и в интересах страны», — заявил Ярослав Надь, комментируя решение прокуратуры.

Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
22:44 680
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы все еще актуально
20:18 10155
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
23:06 366
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 23:22
23:22 7215
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
19:33 3072
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
20:28 4099
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
18:29 5279
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
21:15 1664
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
20:45 3310
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
20:49 1389
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 6023

ЭТО ВАЖНО

Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
22:44 680
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы все еще актуально
20:18 10155
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
23:06 366
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 23:22
23:22 7215
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
19:33 3072
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
20:28 4099
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
18:29 5279
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
21:15 1664
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
20:45 3310
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
20:49 1389
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 6023
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться