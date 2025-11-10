В Словакии закрыли дело о передаче Украине МиГ-29

Прокуратура Словакии закрыла расследование, инициированное правительством Роберта Фицо, по делу о передаче Украине истребителей МиГ-29 весной 2023 года, сообщает Politico.

Дело велось против бывшего премьера Эдуарда Хегера и экс-министра обороны Ярослава Надя, которых обвиняли в «саботаже и злоупотреблении властью».

Следствие установило, что передача самолетов не нанесла ущерба национальным интересам Словакии, а чиновники действовали в рамках закона и не имели личной выгоды.

«Подтверждено, что мы поступили не только морально правильно, но и в интересах страны», — заявил Ярослав Надь, комментируя решение прокуратуры.