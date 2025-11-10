Трамп угрожает судом Би-би-си

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп в письме к британскому вещателю Би-би-си предупредил, что может подать в суд из-за монтажа его выступления 6 января 2021 года в документальном фильме.

Об этом передает Би-би-си. 

В британском вещателе сообщили, что подтвердили получение письма от Трампа с угрозой судебного иска и отреагируют на него позже.

Поводом для такой реакции президента США стала статья в газете The Daily Telegraph, в которой цитировался внутренний отчет британского вещателя, посвященный одной из программ.

В этой программе, как утверждалось в отчете, из речи Трампа 6 января 2021 года – в тот же день, когда несколько тысяч его сторонников штурмовали Капитолий, – вырезали призыв к мирному протесту, что могло ввести зрителей в заблуждение.

Отчет, который цитировала The Daily Telegraph, также в целом описывал "серьезные и системные проблемы" с беспристрастностью Би-би-си. 

После публикации материала генеральный директор Би-би-си Тим Дэви и руководитель отдела новостей вещателя Дебора Тернесс подали в отставку, взяв на себя ответственность за инцидент.

Трамп назвал Дэви и Тернесс "коррумпированными журналистами" и "очень нечестными людьми, которые пытались повлиять на результаты президентских выборов" в США.

Ранее американский президент обрадовался решению федерального апелляционного суда, который позволил Белому дому ограничивать доступ журналистам Associated Press к некоторым помещениям, связанным с деятельностью главы государства.

