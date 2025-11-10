USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Кто не верит Трампу, тот дурак

Кто не верит Трампу, тот дурак

так себе
Фарид Исаев, автор haqqin.az
22:44 683

Дональд Трамп обозвал дураками всех, кто выступает против импортных тарифов, которые якобы принесли США «триллионы долларов», и пообещал с баснословных прибылей казны две тысячи долларов каждому американцу, за исключением богатеньких.

Этот президентский пост в соцсети Truth Social появился не на пустом месте. Верховный суд США готовится принять решение относительно законности введения Трампом тарифов в отношении иностранных государств, ссылаясь на якобы существующую ситуацию чрезвычайности. Обычно регулирование сборов и налогов – прерогатива Конгресса.

Дональд Трамп обозвал дураками всех, кто выступает против импортных тарифов, которые якобы принесли США «триллионы долларов»

В минувшую среду прошли предварительные слушания в Верховном суде, и, судя по вопросам судей, те настроены, скорее, негативно к тому, что президент взял на себя чужие полномочия. И это при том, что судейский состав считается консервативным и предрасположенным в пользу Трампа. Тот пытается организовать соответствующее давление снизу.

Но снизу, за исключением фанатичных сторонников движения MAGA, настроения тоже так себе. В минувшую пятницу университет Мичигана опубликовал данные своего ежемесячного индекса потребительских настроений. Картинка вышла безрадостная. Индекс показал падение на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на треть - по сравнению с показателями годичной давности. Падение ожиданий в ноябре прогнозируют и экономисты, опрошенные экспертами индекса Доу Джонса. Уровень настроений находится на показателях июня 2022 года, когда после ковидных денежных вбросов из бюджета инфляция находилась на максимуме за последние сорок лет. Подобное уныние было до того аж в 1978 году.

То же самое с прочими показателями. Индекс текущего состояния экономики упал на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и сейчас находится на самом низком уровне с 1951 года. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 18,2%. А индекс ожиданий от будущего свалился на 2,6% за месяц и на 36,3% - за год.

Индекс текущего состояния экономики упал на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и сейчас находится на самом низком уровне с 1951 года

Да, на ноябрьских показателях, несомненно, отразились настроения, связанные с рекордным шатдауном, прекращением работы государственных учреждений, но и без того позитивного настроения на рынке не фиксируется.

За исключением, разве что фондового рынка, где пышным цветом цветут и огромным пузырем надуваются надежды на «большую семерку», ведущие высокотехнологичные компании, вкладывающие баснословные суммы в искусственный интеллект. При этом даже самые большие энтузиасты признают, что неизбежно последует коррекция рынка, подобная той, что в начале 2000-х сдула пузырь доткомов, надутый завышенными ожиданиями скорых прибылей от интернета.

Прибыли случились, но только пару десятилетий спустя, а тогда биржи тряхнуло весьма крепко. Не исключено, что такая встряска случится и сейчас, причем придется она на президентство Дональда Трампа со всеми вытекающими неприятностями. Стать магом и волшебником, само появление которого в Белом доме приведет к золотой эре американской экономики, у него, кажется, так и не выйдет.

