Россия остается для Армении надежным союзником и готова обсуждать все возможные обеспокоенности Еревана, включая вопросы информационного фона вокруг двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия всегда была и остается для Армении надежным союзником. Москва без промедления приходит на помощь братскому народу», — сказала Захарова, комментируя рассуждения о «гибридных войнах» против Еревана.

В качестве примера помощи она привела восстановление железнодорожного полотна на севере Армении в июне 2024 года и организацию поставок пшеницы из России по маршруту через Азербайджан и Грузию.

По ее словам, концепцию «гибридных войн» разработали американские военные теоретики, а страны Запада продолжают применять ее на практике, вмешиваясь во внутренние дела других государств. Захарова отметила, что Москва уважает суверенный выбор любого народа и готова к открытому диалогу с Арменией по всем вопросам.