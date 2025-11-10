Кто хотел убить Аш-Шараа накануне встречи с Трампом?

Перед встречей с Трампом раскрыты две попытки покушения на президента Сирии. Обе были организованы боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ) и были направлены на срыв возвращения Сирии к политической стабильности. Один из заговоров, как сообщили агентству Reuters два высокопоставленных источника в Дамаске, готовился во время официального мероприятия, где участие главы государства было объявлено заранее. Аш-Шараа должен был выступить перед представителями местных администраций и командованием сирийской армии. План террористов предполагал атаку с использованием заминированного автомобиля и огневое прикрытие из соседнего здания. Однако служба безопасности, получившая оперативную информацию, обезвредила группу за несколько часов до приезда президента. Второе покушение, по словам собеседников агентства, планировалось в провинции Хомс и должно было произойти во время инспекционной поездки президента по объектам восстановления инфраструктуры.

Сведения о готовящихся нападениях держались в секрете, чтобы не спровоцировать волну паники и не сорвать предстоящие переговоры аш-Шараа с президентом Дональдом Трампом, на которых обсуждалось участие Дамаска в новой международной коалиции против ИГИЛ, а также снятие санкций, многолетняя изоляция и формирование новой траектории внешнеполитической ориентации. Для нового сирийского лидера, некогда считавшегося «человеком переходного периода» и компромиссной фигурой между различными элитными группами, эта встреча имела судьбоносный характер. В Вашингтоне видят в аш-Шараа потенциального партнёра в борьбе с остатками террористических сетей, не исключая при этом, что внутри сирийского истеблишмента растёт сопротивление курсу на сближение с США. Попытки покушений на аш-Шараа стали своеобразным напоминанием о том, что, несмотря на затишье фронтов, война в Сирии ещё не закончилась. Структуры ИГИЛ продолжают действовать в центральных и восточных провинциях этой страны, используя дезорганизацию местных органов и экономическую разруху.