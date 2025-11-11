Седьмой день Исламиады: у Азербайджана 29 медалей и 6-е место

Поздним вечером понедельника четвертое золото нашей стране принес боксер Саидджамшид Джафаров. В весовой категории до 80 кг в финале он победил турка Султана Османлы.

По итогам седьмого соревновательного дня на 6-х Играх исламской солидарности в Эр-Рияде сборная Азербайджана, как и днем ранее, занимает 6-е место.

Серебро в боксе у Наргиз Зейналовой (54 кг), Айнур Микаиловой (57 кг) и Магомедали Гасымзаде (60 кг). Бронза в активе Фатимы Мехтиевой (65 кг) и Сархана Алиева (70 кг).

Также серебро в плавании завоевал Рамиль Велизаде (200 метров баттерфляем).

Итак, у Азербайджана 29 медалей - 4 золота, 9 серебряных наград и 16 бронзовых. Интересно, что по общему числу наград мы занимаем 2-е место. Но таблица строится прежде всего на количестве золота.

Турция с 39 золотыми медалями уже недосягаема. Узбекистан сделал хорошую заявку на 2-е место - 8 золотых наград. А вот за 3-е место ожидается упорная борьба. Тут претендентов несколько, в том числе и Азербайджан.