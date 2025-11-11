USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Седьмой день Исламиады: у Азербайджана 29 медалей и 6-е место

00:08 391

По итогам седьмого соревновательного дня на 6-х Играх исламской солидарности в Эр-Рияде сборная Азербайджана, как и днем ранее, занимает 6-е место.

Поздним вечером понедельника четвертое золото нашей стране принес боксер Саидджамшид Джафаров. В весовой категории до 80 кг в финале он победил турка Султана Османлы. 

Серебро в боксе у Наргиз Зейналовой (54 кг), Айнур Микаиловой (57 кг) и Магомедали Гасымзаде (60 кг). Бронза в активе Фатимы Мехтиевой (65 кг) и Сархана Алиева (70 кг).

Также серебро в плавании завоевал Рамиль Велизаде (200 метров баттерфляем). 

Итак, у Азербайджана 29 медалей - 4 золота, 9 серебряных наград и 16 бронзовых. Интересно, что по общему числу наград мы занимаем 2-е место. Но таблица строится прежде всего на количестве золота.

Турция с 39 золотыми медалями уже недосягаема. Узбекистан сделал хорошую заявку на 2-е место - 8 золотых наград. А вот за 3-е место ожидается упорная борьба. Тут претендентов несколько, в том числе и Азербайджан.

Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 8830
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 1592
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
10 ноября 2025, 20:28 5420
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 1883
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике обновлено 00:09
00:09 11541
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
10 ноября 2025, 23:06 1498
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
10 ноября 2025, 19:33 4012
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
10 ноября 2025, 18:29 6032
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
10 ноября 2025, 21:15 2438
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
10 ноября 2025, 20:45 4211
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме?
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме? фото; обновлено 00:48
00:48 2318

