Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Иран медленно умирает

наш комментарий
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
00:22 1593

Иран переживает одну из самых глубоких экологических катастроф в своей истории. По официальным данным, только за прошлый год от загрязнения воздуха в стране умерли 58 975 человек — почти 161 человек в день, 7 человек каждый час.

Это не абстрактные цифры, за ними конкретные диагнозы — сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, хроническая обструктивная болезнь легких, рак. И за каждым диагнозом — деградирующая экологическая среда, в которой воздух перестал быть источником жизни.

Заместитель министра здравоохранения доктор Алиреза Раиси прямо назвал основного виновника — твердые частицы PM2.5 - самые опасные микрочастицы, проникающие в легкие и кровеносную систему людей. По оценке Министерства здравоохранения ИРИ, экономический ущерб от смертей и болезней, вызванных загрязнением воздуха, составляет 17,2 миллиарда долларов в год, то есть 47 миллионов долларов в день. Иными словами, Иран ежедневно теряет больше, чем получает от экспорта многих своих промышленных продуктов.

Заместитель министра здравоохранения доктор Алиреза Раиси прямо назвал основного виновника — твёрдые частицы PM2.5 - самые опасные микрочастицы, проникающие в легкие и кровеносную систему людей

В городах ситуация катастрофическая. В Ахвазе, где уровень загрязнения воздуха достиг 42 микрограммов на кубический метр, норма Всемирной организации здравоохранения превышена в восемь (!) раз. За ним следуют Исфахан, Тегеран и Арак — мегаполисы, где ежедневное вдыхание воздуха эквивалентно многолетнему курению. В одном только Хузестане в прошлом году из-за загрязнения умерли 1 624 человека, а затраты на лечение болезней дыхательной системы превысили 427 миллионов долларов. Местные власти были вынуждены перевести школы на дистанционное обучение, поскольку воздух в буквальном смысле стал угрозой для детского здоровья.

Проблема не ограничивается смогом. В Исфахане растет заболеваемость раком и рассеянным склерозом, о чем предупредил вице-президент Университета Джундишапур профессор Мехрдад Шарифи. Он связывает этот рост с эксплуатацией устаревших электростанций, выбрасывающих в атмосферу огромное количество микрочастиц. Официальные органы признают: когда эти станции работают, воздух становится токсичным. Но закрыть их никто не решается — у экономики, завязанной на угле и нефти, запасного варианта нет.

Ну а усугубила и без того критическую ситуацию аномальная засуха. Агентство AFP сообщает, что власти начали вводить ограничения на водоснабжение Тегерана. Министр энергетики Аббас Али-Абади подтвердил, что ночные отключения воды уже реализованы, «чтобы предотвратить расточительство». Однако президент Масуд Пезешкиан пошел еще дальше, предупредив, что, если в ближайшие недели не пойдут дожди, власти будут вынуждены начать эвакуацию иранской столицы. Это звучит как сценарий антиутопии, но для Тегерана с его 10 миллионами жителей он стал реальной перспективой.

Если в ближайшие недели не пойдут дожди, власти будут вынуждены начать эвакуацию иранской столицы

Экологическая деградация Ирана носит системный характер. С одной стороны, это результат десятилетий индустриальной политики без экологических фильтров и контроля, с другой — прямое следствие политической закрытости ИРИ. Экологи и общественные активисты годами требуют ограничить использование старых автомобилей, инвестировать в возобновляемые источники энергии, создать единый орган, ответственный за охрану окружающей среды. Но все безрезультатно. Природа, как и иранское общество, осталась без институциональной защиты.

Иранская трагедия — это не только внутренний кризис. Это зеркало региона, в котором ресурсы исчерпаны, а управленческие навыки остались в прошлом. Иран, обладающий колоссальными запасами нефти и газа, не смог обеспечить себе чистую воду и воздух. И когда президент огромной страны предупреждает о возможной эвакуации столицы, речь идет уже не о климате, а о границах выживания государства, к которым Иран приблизился вплотную.

