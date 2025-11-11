Перед глазами Алиева другой военно-политический организм

Военный парад, посвященный 5-й годовщине Победы в Отечественной войне, стал наглядным свидетельством укрепления армии Азербайджана. Сегодня она сочетает в себе высокий боевой дух с современным техническим оснащением, позволяющим вести бой в любых условиях, — на суше, в горах, на море и в воздухе. Союзничество с такой армией, сумевшей отстоять суверенитет государства, представляется привлекательным для многих стран мира.

В условиях отсутствия полноценной системы международных соглашений о стратегической стабильности военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном предоставляет несомненные преимущества глобальным силам, заинтересованным в Каспийском регионе. В начале 2000-х годов армия Азербайджана только искала пути модернизации, и помощь Турции сыграла важную роль в становлении ее инфраструктуры и доктрины. Но сегодня это уже полностью самостоятельный организм, способный решать любые региональные задачи, поставленные политическим руководством страны. Нередко в зарубежных комментариях можно услышать упрощенные оценки, по которым азербайджанская армия — всего лишь «ассистент» вооруженных сил Турции. Подобные суждения не выдерживают никакой критики: реальность свидетельствует, что именно азербайджанский военный фактор становится определяющим элементом регионального баланса сил. Причем не только на Южном Кавказе, но и в более широком масштабе Ближнего Востока. Перед Баку открывается широкий диапазон сценариев формирования как ситуативных, так и устойчивых союзов. Некоторые из них только зарождаются, другие, например, формат Турция–Азербайджан–Пакистан, формирующий ядро региональной безопасности на стыке Ближнего Востока и Каспия, уже обретают контуры. Но интересы Азербайджана не ограничиваются этим трехсторонним блоком.

Страна выстроила собственный военно-технический узел, совместимый с вооруженными силами различных партнеров. Модель комплектования и техническое оснащение армии отражают многовекторность внешней политики Азербайджана: в арсенале ее армии — израильские системы Elbit Systems, белорусская и российская техника, а также образцы вооружений ведущих мировых производителей. При этом подготовка личного состава ведется по стандартам НАТО, адаптированным к национальным особенностям и опыту Турции. Военно-промышленный комплекс Азербайджана развивается динамично: каждые несколько месяцев появляются новые проекты, расширяется экспортная номенклатура, принимаются иностранные делегации, проводятся совместные учения с региональными и глобальными партнерами. В 2026 году расходы на оборону и безопасность достигнут 8,7 миллиарда манатов (около 5,2 миллиарда долларов), и при изменении приоритетов бюджетного планирования эта цифра может вырасти. Главная особенность азербайджанской стратегии безопасности заключается в умении подчинять внешние инициативы собственным интересам. За несколько дней до парада впервые в истории отношений с евроатлантическим сообществом в Баку прибыла представительная делегация постоянных представителей при НАТО из Турции, Греции, Венгрии, Нидерландов, Франции, Испании и других стран. Для альянса это была возможность оценить потенциал Азербайджана как партнера в сфере поставок нефтехимического сырья, авиационного топлива, компонентов для производства порохов и взрывчатых веществ, а также продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Для западных держав интерес к Азербайджану продиктован не только геополитическими, но и ресурсными соображениями: на фоне ослабления глобального лидерства евроатлантического мира Южный Кавказ и Центральная Азия возвращаются в фокус внимания США и Европы. В середине октября новый глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер посетил Баку всего через два месяца после назначения — визит, имеющий как символическое, так и стратегическое значение. Его предшественник, генерал Майкл Курилла, никогда не бывал в Азербайджане. Теперь же Азербайджан включен в ближневосточную координационную группу США, и, по некоторым данным, обсуждается возможность участия азербайджанских военнослужащих в миротворческой миссии в секторе Газа. На этом фоне особый интерес вызывает формат взаимодействия Астана–Баку, учитывая присоединение Казахстана к "Авраамовым соглашениям": обе страны могут сыграть роль посредников в процессе стабилизации и восстановления палестинских территорий. Но, принимая предложения со стороны евроатлантических партнеров, Азербайджан последовательно придерживается собственного регионального курса. Одним из его ключевых направлений является обеспечение безопасности транскаспийского маршрута в сотрудничестве с Казахстаном и Туркменистаном. Недавняя встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с казахстанским коллегой Дауреном Косановым подтвердила общие намерения в военной, военно-технической и образовательной сферах. В рамках «каспийской пятерки» Азербайджан выступает за создание единого пространства безопасности, а связка Азербайджан–Казахстан–Узбекистан рассматривается как основа будущих объединенных сил быстрого реагирования, способных выполнять задачи на Каспии и в регионе Центральной Азии.