Трамп поставил условие Индии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "в какой-то момент" снизят пошлины на импорт из Индии в связи с якобы имеющим место сокращением этой страной закупок российской нефти. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме на церемонии приведения к присяге своего спецпредставителя по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.

"Прямо сейчас пошлины для Индии очень высоки из-за российской нефти, а они прекратили [приобретать] российскую нефть, - сказал Трамп. - [Закупки] были сокращены очень существенно. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины".