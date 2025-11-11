Трамп поставил условие Индии

USD 1.7000
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "в какой-то момент" снизят пошлины на импорт из Индии в связи с якобы имеющим место сокращением этой страной закупок российской нефти. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме на церемонии приведения к присяге своего спецпредставителя по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.

"Прямо сейчас пошлины для Индии очень высоки из-за российской нефти, а они прекратили [приобретать] российскую нефть, - сказал Трамп. - [Закупки] были сокращены очень существенно. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины".

Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 8832
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 1596
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
10 ноября 2025, 20:28 5421
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 1884
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике обновлено 00:09
00:09 11544
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
10 ноября 2025, 23:06 1498
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
10 ноября 2025, 19:33 4013
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
10 ноября 2025, 18:29 6033
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
10 ноября 2025, 21:15 2438
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
10 ноября 2025, 20:45 4211
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме?
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме? фото; обновлено 00:48
00:48 2318

