USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

В России начали блокировать SIM-карты вернувшихся из-за границы

01:27 399

Российские операторы связи начали временно блокировать мобильный интернет абонентам, возвращающимся из-за границы, сообщает «Коммерсантъ».

Если пользователь находился вне сети более 72 часов — например, был за пределами страны или не пользовался телефоном, — то после возвращения он теряет доступ к мобильному интернету и SMS на сутки.

В Минцифры РФ пояснили, что мера введена «для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников». Первые сутки после возвращения в ведомстве назвали «периодом охлаждения».

Чтобы вновь активировать SIM-карту, абоненту потребуется подтвердить свою личность, а также то, что карта используется владельцем.

Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 8832
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 1598
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
10 ноября 2025, 20:28 5422
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 1885
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике обновлено 00:09
00:09 11544
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
10 ноября 2025, 23:06 1499
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
10 ноября 2025, 19:33 4015
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
10 ноября 2025, 18:29 6033
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
10 ноября 2025, 21:15 2439
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
10 ноября 2025, 20:45 4213
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме?
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме? фото; обновлено 00:48
00:48 2319

ЭТО ВАЖНО

Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 8832
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 1598
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
10 ноября 2025, 20:28 5422
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 1885
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике обновлено 00:09
00:09 11544
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
10 ноября 2025, 23:06 1499
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
10 ноября 2025, 19:33 4015
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
10 ноября 2025, 18:29 6033
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
10 ноября 2025, 21:15 2439
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
10 ноября 2025, 20:45 4213
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме?
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме? фото; обновлено 00:48
00:48 2319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться