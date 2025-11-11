В России начали блокировать SIM-карты вернувшихся из-за границы

Если пользователь находился вне сети более 72 часов — например, был за пределами страны или не пользовался телефоном, — то после возвращения он теряет доступ к мобильному интернету и SMS на сутки.

В Минцифры РФ пояснили, что мера введена «для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников». Первые сутки после возвращения в ведомстве назвали «периодом охлаждения».

Чтобы вновь активировать SIM-карту, абоненту потребуется подтвердить свою личность, а также то, что карта используется владельцем.