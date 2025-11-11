USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Трамп: аш-Шараа способен вывести Сирию к успеху

01:44 111

Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «великим и выдающимся лидером», подчеркнув его поддержку происходящих в Сирии событий.

«Он (президент Сирии Ахмед аш-Шараа) прекрасно ладит с Турцией, с президентом Эрдоганом, который является выдающимся лидером. Эрдоган — великий лидер и полностью поддерживает происходящее в Сирии. Мы должны наладить дела в Сирии. Это важная часть Ближнего Востока», — заявил Трамп.

Американский президент также положительно высказался о сирийском лидере:

«Аш-Шараа родом из очень непростого места, и сам он непростой человек, сильный лидер. Он мне понравился, мы хорошо ладим. Мы сделаем все возможное, чтобы Сирия была успешной».

По словам Трампа, аш-Шараа способен вывести страну на путь успеха, а «если бы у него не было сложного прошлого, он бы не достиг того, чего достиг».

«Сейчас на Ближнем Востоке есть мир — впервые за долгие годы», — добавил президент США.

Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 8832
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 1598
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
10 ноября 2025, 20:28 5422
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 1885
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике обновлено 00:09
00:09 11544
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
10 ноября 2025, 23:06 1500
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
10 ноября 2025, 19:33 4016
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
10 ноября 2025, 18:29 6033
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
10 ноября 2025, 21:15 2440
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
10 ноября 2025, 20:45 4214
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме?
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме? фото; обновлено 00:48
00:48 2319

ЭТО ВАЖНО

Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 8832
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 1598
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
10 ноября 2025, 20:28 5422
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 1885
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике обновлено 00:09
00:09 11544
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
10 ноября 2025, 23:06 1500
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
10 ноября 2025, 19:33 4016
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
10 ноября 2025, 18:29 6033
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
10 ноября 2025, 21:15 2440
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
10 ноября 2025, 20:45 4214
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме?
Что обсудили Трамп и аш-Шараа в Белом доме? фото; обновлено 00:48
00:48 2319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться