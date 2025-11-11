Трамп: аш-Шараа способен вывести Сирию к успеху

«Он (президент Сирии Ахмед аш-Шараа) прекрасно ладит с Турцией, с президентом Эрдоганом, который является выдающимся лидером. Эрдоган — великий лидер и полностью поддерживает происходящее в Сирии. Мы должны наладить дела в Сирии. Это важная часть Ближнего Востока», — заявил Трамп.

Американский президент также положительно высказался о сирийском лидере:

«Аш-Шараа родом из очень непростого места, и сам он непростой человек, сильный лидер. Он мне понравился, мы хорошо ладим. Мы сделаем все возможное, чтобы Сирия была успешной».

По словам Трампа, аш-Шараа способен вывести страну на путь успеха, а «если бы у него не было сложного прошлого, он бы не достиг того, чего достиг».

«Сейчас на Ближнем Востоке есть мир — впервые за долгие годы», — добавил президент США.