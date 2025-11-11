USD 1.7000
Новость дня
Невозможно смотреть без слез… ПФЛ и потрясающий «Тур Победы»!

ВИДЕО, ФОТО
Отдел спорта
02:26 586

11-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги был знаменателен тем, что игровые дни совпали с празднованием Дня Победы. Профессиональная футбольная лига, отвечающая за проведение национального чемпионата, подготовилась к «Туру Победы» особо.

Для начала было принято решение начинать все матчи тура ровно в 44 минуты в память о тех 44 днях, за которые в 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Таким образом, 7 ноября матч «Шамахы» - «Имишли» стартовал в 13:44, а игра «Габала» - «Сумгаит» - в 16:44. 8 ноября стартовый свисток во встрече «Араз-Нахчыван» - «Карван-Евлах» прозвучал в 15:44, а еще ровно через три часа начался матч «Зиря» – «Туран Товуз». Наконец, 9 ноября игра «Кяпяз» - «Сабах» стартовала в 15:44, а центральный матч «Тура Победы» с участием «Карабаха» и «Нефтчи» - в 18:44.

Все официальные лица и игроки выходили на поле со значками «Хары Бюльбюль». И на стадионах, и в эфире официального вещателя – телеканала CBC Sport - звучал текст, посвященный Дню Победы. Перед началом встреч играл гимн Азербайджана, как бывает только в знаменательные дни.

Особым событием стали символические первые удары по мячу. В каждом матче стартовые касания делали люди, либо непосредственно участвовавшие в войне, либо испытавшие ее последствия.

Перед матчем «Араз-Нахчыван» - «Карван Евлах» символический удар нанесли участники Отечественной войны, сотрудники нахчыванского клуба Махал Мамедов, награжденный медалью за освобождение Агдама, и Мубарак Аллахвердиев.

На встречу «Кяпяз» – «Сабах» была приглашена Нилай Алиева, потерявшая родителей в результате террора, учиненного Арменией в Гяндже в дни Отечественной войны. 

Фатима Гасымова, дочь болельщика «Габалы» Тебриза Гасымова, павшего в Отечественной войне, открывала матч «Габала» – «Сумгаит».

Первый удар по мячу в матче «Зиря» - «Туран Товуз» нанес Тамерлан Бурджалиев - брат шехида Ильгара Бурджалиева, а во встрече «Шамахы» - «Имишли» - участник Отечественной войны Мухаммед Мусаев.

А на главный матч «Тура Победы» «Карабах» – «Нефтчи» был приглашен Хансувар Аскерли, сын болельщика «Нефтчи» Руфата Аскерова, погибшего в Отечественной войне. 

Матч между «Карабахом» и «Нефтчи» был особенным. Успехи агдамской команды в Лиге чемпионов вкупе с переходом в «Нефтчи» такого известного форварда, как Венсан Абубакар, вызвали большой интерес к игре. Все билеты были проданы.

Согласно задумке Профессиональной футбольной лиги, игроки и судьи вышли на поле вместе с детьми шехидов. Игра состоялась 9 ноября - в День Государственного флага. Дети, удостоившиеся особых аплодисментов переполненной «Азерсун Арены», были в цветах флага Азербайджана, а на спинах у них красовались номера 44 и 8.

Наверное, все помнят песню, которую пел шехид Худаяр Юсифзаде в самый разгар войны. Она, позже названная Xudayar təsnifi, начала звучать на 42-й минуте игры. На арене присутствовали мать и близкие Худаяра Юсифзаде, специально приглашенные на матч, а также отец и родственники болельщика «Карабаха» шехида Мухаммедали Ибрагимли. Зрители аплодировали им стоя. 

А на 44-й минуте собравшиеся на стадионе и телезрители стали свидетелями редкого явления - болельщики «Карабаха» и «Нефтчи» продемонстрировали единство. Когда одна из сторон скандировала - Şəhidlər ölməz («Шехиды не умирают»), другая кричала - Vətən bölünməz («Родина неделима»).

Вот таким получился 11-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги - «Тур Победы»!

P.S. Профессиональная футбольная лига подготовила видеоролик, посвященный прошедшему туру. Глядя на эти кадры, очень сложно не проронить слезу.

