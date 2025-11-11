Антиправительственные выступления… и в Португалии

Лиссабон (Португалия). Десятки тысяч человек вышли на протест против планируемых изменений трудового законодательства. По изменениям упрощается процесс увольнения сотрудников, ограничивается продолжительность отпуска, а также сокращается длительность декретного отпуска
Мэриленд (США). Федеральные служащие выстраиваются в очередь за продуктами питания в распределительном центре. Все больше семей нуждаются в продуктах из-за приостановки работы правительства США
Газа (Палестина). Масштаб разрушений в районе Шуджайя в восточной части Газы
Киев (Украина). Улицы и дома остались без света после российских атак на энергетическую инфраструктуру
Лусон (Филиппины). Более 1 миллиона человек эвакуировано из-за приближения нового супертайфуна Фунг-Вонг. Всего несколько дней назад на страну обрушился тайфун Калмаэги, унесший жизни по меньшей мере 224 человек
Пти-Гоав (Гаити). После урагана Мелисса
Сан-Мигель (Сальвадор). Кратер действующего вулкана Чапаррастик