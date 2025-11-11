Дочь экс-президента и организовала беспорядки

Нью-Дели (Индия). В результате взрыва автомобиля возле исторического Красного форта в Нью-Дели погибли по меньшей мере 8 человек

Париж (Франция). Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы. Опальный политик отсидел всего три недели из пятилетнего срока

Магдебург (Германия). Талеб Джавад аль-Абдульмохсен на открытии судебного процесса. Саудовский врач обвиняется в том, что в декабре 2024 года наехал на пешеходов на внедорожнике, в результате чего погибли 6 человек - девятилетний мальчик и пять женщин

Мадрид (Испания). Активист «Гринпис» с баннером с надписью «Планета на канате» идёт по канату на высоте 30 метров. Протест был организован за несколько часов до начала климатической конференции COP30 в Бразилии

Тегусигальпа (Гондурас). Похороны Рамона Матты Посо, который скончался в американской тюрьме, проведя 37 лет за решёткой. Посо обвинялся в убийствах и незаконном обороте наркотиков, а также в том, что был связующим звеном между картелями Медельина, Кали и Гвадалахары

Йоханнесбург (ЮАР). Дудузиле Зума, дочь экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы предстала перед судом по обвинению в подстрекательстве к терроризму, связанному с беспорядками, в результате которых в июле 2021 года погибло более 350 человек. Эти беспорядки стали самыми кровопролитными с момента окончания в 1994 году расистской системы апартеида