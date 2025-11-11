USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Америка предупредила союзников

08:59 779

Союзные Соединенным Штатам страны не должны закупать российские энергоресурсы, заявил глава МВД США Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ», — подчеркнул он.

По словам Бургума, американская сторона на переговорах с другими странами каждый раз поднимает вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о недовольстве закупками ЕС нефти у России. «Но когда ты смотришь на то, что происходит в Европе — многие из этих стран... продолжают закупать много нефти и газа из России. И, как вы знаете, я очень возмущен этим, потому что мы помогаем им (европейским странам), а они идут и покупают нефть и газ у России», — подчеркнул президент.

В октябре США ввели санкции против российских «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний. Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

Снова война?
Снова война?
09:39 833
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 1270
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 4956
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1304
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 3686
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3145
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 5478
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
10 ноября 2025, 20:28 6794
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике обновлено 00:09
00:09 13602
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
10 ноября 2025, 23:06 2878
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
10 ноября 2025, 19:33 5109

ЭТО ВАЖНО

