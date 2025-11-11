Америка предупредила союзников

По словам Бургума, американская сторона на переговорах с другими странами каждый раз поднимает вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о недовольстве закупками ЕС нефти у России. «Но когда ты смотришь на то, что происходит в Европе — многие из этих стран... продолжают закупать много нефти и газа из России. И, как вы знаете, я очень возмущен этим, потому что мы помогаем им (европейским странам), а они идут и покупают нефть и газ у России», — подчеркнул президент.

В октябре США ввели санкции против российских «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний. Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.