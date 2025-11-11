Гранты от Евросоюза Грузии не нужны

«Грантов на поддержку бюджета вы не увидите и в 2026 году. Мы над этим не работаем. По состоянию на сегодняшний день работа над привлечением грантов с разными ведомствами Евросоюза не ведется, так как наша заявленная политика заключается в том, [что] мы не будем работать над грантами для поддержки бюджета», — сказал Какауридзе, представляя проект бюджета на 2026 год в парламенте.

По его словам, несмотря на отказ от грантов ЕС, Грузия будет брать деньги в долг. На это направление в бюджете на 2026 год выделено около 50 млн лари ($18,5 млн).

Грузия в ноябре 2024 года сняла вопрос о членстве в ЕС и отказалась от всех бюджетных грантов от Евросоюза до конца 2028 года.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия выполнит взятые на себя обязательства в рамках соглашения об ассоциации с ЕС 2014 года на свои деньги, «без какой-либо финансовой помощи Евросоюза»: «Мы собираемся вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а достойное вступление в Евросоюз с исправной демократической системой и сильной экономикой».