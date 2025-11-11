USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Снова война?

09:39

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном может стать неизбежным, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников и аналитиков.

Издание пишет, что срок действия соглашения 2015 года, призванного ограничить ядерную программу Ирана, истек в прошлом месяце, против Ирана ввели жесткие санкции, а переговоры по его ядерной программе зашли в тупик, пишет издание.

Тегеран заявляет, что запасы высокообогащенного урана уничтожены, в то же время израильские официальные лица полагают, что они вывезены в безопасное место.

Газета отмечает, что удары США, нанесенные в 2025 году по иранским ядерным объектам, не смогли уничтожить ядерную программу Ирана.

По данным издания, многие в странах Персидского залива рассматривают вероятность нового нападения Израиля на Иран как практически неизбежную, учитывая мнение израильских властей о том, что ядерная программа Ирана представляет серьезную угрозу.

Руководитель проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез утверждает, что, согласно заявлениям иранских официальных лиц, ракетные заводы страны работают круглосуточно. По его словам, «они надеются выпустить 2000 ракет одновременно, чтобы прорвать израильскую оборону, а не 500 за 12 дней», как в июне.

На прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии сообщило Financial Times, что большая часть запасов обогащенного урана Ирана, по всей видимости, пережила конфликт, однако без доступа проверить это невозможно. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью FT сказал, что «ущерб (от ударов США и Израиля – ред.) был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, все еще там… Само существование материала такого высокого уровня обогащения, близкого к оружейному, вызывает беспокойство».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera утверждал, что пропавшие после ударов США по крупнейшим объектам иранской ядерной программы 400 кг обогащенного до 60% урана находятся там же, где они были до атак. По словам Аракчи, «почти все» эти материалы находятся «под обломками» разрушенных в результате ударов предприятий: «Мы не собираемся извлекать их из-под обломков, пока они не будут готовы. Конечно, мы не знаем, сколько из этих 400 килограммов уцелели…».

В июне этого года между Израилем и Ираном произошел конфликт из-за ядерной программы Тегерана. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, целью операции было «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил ракетными ударами по израильским городам и беспилотниками. В конце июня в конфликт вмешались Соединенные Штаты — американские военные нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Через два дня стороны объявили режим прекращения огня.

