Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

ФСБ раскрыла «масштабную провокацию» украинской разведки

09:48 339

ФСБ заявила, что пресекла операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и его «британских кураторов», в ходе которой планировалось завербовать российских летчиков и угнать сверхзвуковой истребитель МиГ-31. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

По версии ФСБ, сотрудники украинской разведки обещали российским летчикам три миллиона долларов. После угона истребителя украинская разведка, как утверждает ФСБ, планировала направить МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, «где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

«Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — заключили в ФСБ.

ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ пишет, что в операции по угону истребителю якобы была задействована расследовательская группа Bellingcat. «При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat подконтрольную CIS Великобритании», — приводит агентство слова сотрудника ФСБ.

В украинской разведке заявление ФСБ пока не комментировали.

В августе 2023 года летчик 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максим Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 в Украину. Летчик рассказывал в видео украинской разведки, что сам вышел на связь с властями Украины. За угон вертолета Кузьминов получил 500 тысяч долларов и паспорт гражданина Украины на вымышленное имя Игоря Шевченко. Украинские власти предлагали Кузьминову не уезжать из Украины, но он перебрался в Испанию, где купил квартиру в муниципалитете Вильяхойосе. В феврале 2024 года Кузьминова застрелили в жилом комплексе Cala Alta. 

Снова война?
Снова война?
09:39 842
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 1274
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 4963
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1306
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 3688
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3147
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 5482
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
10 ноября 2025, 20:28 6797
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике
Зеленский отреагировал на коррупционную схему в энергетике обновлено 00:09
00:09 13604
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
10 ноября 2025, 23:06 2880
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
10 ноября 2025, 19:33 5110

