Путин и Токаев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве

Москва и Астана подпишут Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для «Российской газеты». Он посетит Россию 11-12 ноября и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», сообщил Токаев.

Президент Казахстана напомнил, что в 1992 году стороны подписали первый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который «заложил прочный фундамент межгосударственных отношений и стал символом осознанного выбора наших народов».

Токаев отметил, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана, а Казахстан — в пятерку ведущих партнеров России, товарооборот между странами приблизился к отметке $30 млрд.

У Москвы и Астаны более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше $50 млрд, написал он, отметив также сотрудничество в сфере энергетики и транспортно-логистической отрасли. Задача правительств двух стран, по словам Токаева, — «вывести в авангард партнерства» высокотехнологичные отрасли. 

В ноябре 2024 года после переговоров в Астане Токаев и Путин подписали совместное заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка» из 36 пунктов. В нем говорится о необходимости развития политического диалога, интенсификации торгово-экономических связей и гуманитарного сотрудничества.

