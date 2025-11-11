«Новая эра» Сирии

«Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности — теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», — сказал президент. По его словам, особенно это касается проектов в сфере добычи газа.

Сирия вступила в новую эру, которая будет построена на новой стратегии развития с Соединенными Штатами, заявил в интервью Fox News президент страны на переходный период Ахмед аш-Шараа.

В интервью аш-Шараа заявил о необходимости привлечения Башара Асада к ответственности. «Правосудие должно восторжествовать. Мы создали комиссию по вопросам правосудия для того, чтобы привлечь за содеянное к ответственности всех причастных, включая Башара Асада», - сказал он в интервью, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, аш-Шараа отметил в интервью, что сирийские власти в настоящее время не собираются вести переговоры о присоединении Дамаска к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем: «Ситуация в Сирии отличается от ситуации в тех странах, которые присоединились к Авраамовым соглашениям. Сирия граничит с Израилем, который оккупирует Голанские высоты с 1967 года. Мы не собираемся в настоящее время вступать в прямые переговоры».

При этом аш-Шараа допустил, что в будущем при посредничестве президента США Дональда Трампа и его администрации подобные контакты могут состояться.

Аш-Шараа также сообщил, что вопрос его прошлых связей с террористической группировкой «Аль-Каида» не обсуждался на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. «Я думаю, что этот вопрос остался в прошлом. Мы не обсуждали это», - сказал аш-Шараа, коснувшись соответствующего вопроса в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос, сожалеет ли он, что боевики «Аль-Каиды» совершили 11 сентября 2001 года теракты в США, аш-Шараа ответил, что не имеет к ним никакого отношения и «скорбит о каждом погибшем».

Тем временем телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщает, что посольство Сирии в Вашингтоне возобновит работу, власти собираются дать на это разрешение. «Соединенные Штаты разрешат Сирии возобновить работу своего посольства в Вашингтоне для углубления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, безопасности и экономической координации», — сказал собеседник.

Источник также добавил, что Сирия станет 90-м участником коалиции по борьбе с «Исламским государством», а также намерена сотрудничать с США по вопросу ликвидации остатков группировки и прекращения потоков иностранных боевиков.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прилетел в Вашингтон 9 ноября, а на следующий день провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. По итогам встречи были смягчены санкционный режим и меры экспортного контроля, введенные в отношении Сирии. Для государства также частично приостановлено действие «Акта Цезаря»; исключение составляют подлежащие санкциям сделки с Россией и Ираном. Срок действия послаблений — 180 дней.