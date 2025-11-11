Подробности мощного взрыва в Нью-Дели

Предполагаемый преступник — владелец автомобиля, врач Умар Мохаммад, 1989 года рождения, который работал в одном из медицинских колледжей.

Подрыв автомобиля Hyundai i20 в центре Нью-Дели 10 ноября совершил террорист-смертник. Об этом сообщают NDTV и News18.

Как пишет India Today, следователи полагают, что он был членом террористической группы, действующей в округе Фаридабад (штат Харьяна) и оказавшейся под наблюдением служб безопасности в связи с подозрениями в участии в боевых действиях.

Взрыв прогремел накануне днем неподалеку от Красного форта, одной из главных достопримечательностей Нью-Дели. По данным источников India Today, Мохаммад спланировал его вместе с двумя сообщниками после недавних арестов в Фаридабаде. Накануне власти сообщили, что провели там «антитеррористическую операцию», в ходе которой задержали троих подозреваемых и изъяли у них 350 кг взрывчатки и оружие.

По словам собеседников канала, перед взрывом машина простояла на парковке возле Красного форта более трех часов, предполагаемый смертник за это время не выходил из автомобиля. В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, еще 20 пострадали. В Нью-Дели объявили режим повышенной готовности, а в других штатах усилили меры безопасности.

Как передает India Today, задержаны двое братьев Мохаммада, у других его родственников изъяли мобильные телефоны.