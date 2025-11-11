USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Подробности мощного взрыва в Нью-Дели

10:13 1372

Подрыв автомобиля Hyundai i20 в центре Нью-Дели 10 ноября совершил террорист-смертник. Об этом сообщают NDTV и News18.

Предполагаемый преступник — владелец автомобиля, врач Умар Мохаммад, 1989 года рождения, который работал в одном из медицинских колледжей.

Как пишет India Today, следователи полагают, что он был членом террористической группы, действующей в округе Фаридабад (штат Харьяна) и оказавшейся под наблюдением служб безопасности в связи с подозрениями в участии в боевых действиях.

Взрыв прогремел накануне днем неподалеку от Красного форта, одной из главных достопримечательностей Нью-Дели. По данным источников India Today, Мохаммад спланировал его вместе с двумя сообщниками после недавних арестов в Фаридабаде. Накануне власти сообщили, что провели там «антитеррористическую операцию», в ходе которой задержали троих подозреваемых и изъяли у них 350 кг взрывчатки и оружие.

По словам собеседников канала, перед взрывом машина простояла на парковке возле Красного форта более трех часов, предполагаемый смертник за это время не выходил из автомобиля. В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, еще 20 пострадали. В Нью-Дели объявили режим повышенной готовности, а в других штатах усилили меры безопасности.

Как передает India Today, задержаны двое братьев Мохаммада, у других его родственников изъяли мобильные телефоны.

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 212
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1121
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3184
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12120
Снова война?
Снова война?
09:39 4139
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2231
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7076
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4817
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3495
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6979

