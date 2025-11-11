Деньги – всё: заявление Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «больше не тратят средства» на финансирование Украины, а наоборот, начали получать средства за счет продажи оружия НАТО. Об этом глава Белого дома сказал на встрече с журналистами в Белом доме, пишет «Европейская правда».

«Посмотрите на ущерб, который Россия и Украина нанесли нам как стране. Мы потратили $350 млрд. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО», – сказал Трамп.

Американский президент не уточнял, о чем именно идет речь, однако можно предположить, что речь идет о программе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List.

В рамках программы PURL, инициированной Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что выиграл «восемь войн», а также заверил, что «разберется» с российско-украинской войной.