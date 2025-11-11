USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Деньги – всё: заявление Трампа по Украине

10:27 1838

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «больше не тратят средства» на финансирование Украины, а наоборот, начали получать средства за счет продажи оружия НАТО. Об этом глава Белого дома сказал на встрече с журналистами в Белом доме, пишет «Европейская правда».

«Посмотрите на ущерб, который Россия и Украина нанесли нам как стране. Мы потратили $350 млрд. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО», – сказал Трамп.

Американский президент не уточнял, о чем именно идет речь, однако можно предположить, что речь идет о программе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List.

В рамках программы PURL, инициированной Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что выиграл «восемь войн», а также заверил, что «разберется» с российско-украинской войной.

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 217
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1125
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3189
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12120
Снова война?
Снова война?
09:39 4141
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2231
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7077
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4818
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3496
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6980

