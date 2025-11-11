USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

«Процедура молчания» по Газе

10:51

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что обсуждение проекта резолюции СБ ООН по Газе, предусматривающей отправку иностранных сил в Газу, продолжается, и сейчас документ находится на изучении у заинтересованных сторон в рамках «процедуры молчания».

«У разных участников этой работы есть разные точки зрения и приоритеты. Свести их в единый текст может быть непросто. И конечно, невозможно полностью удовлетворить всех. Это неотъемлемая часть дипломатии и компромисса. Но данный текст [резолюции] не должен препятствовать реализации мирного процесса в будущем, нельзя допустить его срыва. Работа над текстом резолюции продолжается. В настоящее время текст представлен на рассмотрение в рамках «процедуры молчания». Мы продолжаем проводить свои оценки и работаем с нашими коллегами и партнерами», - сообщил Фидан, комментируя турецким СМИ итоги своей поездки в США.

Отметим, что «процедура молчания» дает возможность членам ООН тщательно проанализировать проект решения, высказать возражения или разъяснить свою позицию.

Глава МИД Турции отметил, что «подготовка резолюции в СБ ООН имеет первостепенное значение». «Есть группа стран, которые считают, что такая резолюция необходима для реализации последующих этапов всеобъемлющего мирного соглашения. Для Турции есть четкие приоритеты в этом плане. Это прекращение геноцида и оказание гуманитарной помощи. Методология может различаться, и есть различные проекты подходов к этим вопросам», - сообщил Фидан.

Он напомнил, что, хотя Турция не входит в состав СБ ООН и не является сейчас непостоянным членом совета, она старается активно вовлекаться в процесс подготовки резолюции. «Мы обсуждали этот вопрос с близкими нам странами. Также встретились с контактной группой по Газе и с представителями восьми стран региона, с которыми мы разделяем общие взгляды и действуем сообща. Мы обсудили, какую позицию нам следует выработать, каковы должны быть основные параметры международного решения, которое будет принято Советом Безопасности ООН», - сказал министр.

