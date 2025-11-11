USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани

о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 2912

Продвижение российских подразделений в Покровск и Мирноград грозит превратить их в плацдарм для нового наступления, а дефицит человеческих ресурсов затрудняет оборону, пишет Financial Times.

Бывший заместитель министра обороны Виталий Дейнега заявил, что «ситуация более чем сложная и неконтролируемая».

Военные и аналитики указывают на критически низкую плотность украинских сил вдоль длинной линии фронта. В окопах и подвалах многоэтажек, куда продвинулись российские пехотные группы, украинские подразделения сталкиваются с постоянными ударами беспилотников и проблемами с пополнением боеприпасов и персонала. По словам украинских военных, для освобождения или надежной обороны Покровска нужны значительно большие силы и возможности, в том числе дополнительные баллистические ракеты.

Аналитическая группа DeepState предупредила, что Мирноград «находится под угрозой оперативного окружения».

Киев признает проблемы с человеческими ресурсами: средний расчет - всего четыре-семь пехотинцев на километр фронта, а проблема дезертирства обострилась - в октябре прокуратура фиксировала почти 20 тысяч дел о самовольном отпуске и дезертирстве, самый высокий показатель за год. Часть новобранцев убегает еще до прибытия в подразделения, другие переходят между подразделениями в поисках лучших условий службы.

Украинские спецподразделения Сухопутных войск, службы безопасности и военной разведки были отправлены в Покровск в конце октября. Но украинский офицер, дислоцированный вблизи Покровска, сообщил FT, что эти подразделения, вероятно, были развернуты слишком поздно, чтобы существенно изменить ситуацию. В то же время власти пытаются успокоить общество: главнокомандующий Александр Сырский заявил на телевидении, что ситуация «в целом под контролем», а интенсивность атак в городе уменьшилась.

Аналитики предупреждают, если Киев будет настаивать на удержании Покровска любой ценой без соответствующего усиления, это может привести к хаотичному и кровавому отступлению, похожему на поражения в других опорных пунктах.

Сейчас украинские командиры вынуждены делать сложный выбор: удерживать города при ограниченных силах или отступать, чтобы сохранить живую силу и сосредоточить оборону на критических участках фронта. От этого выбора зависит не только местная тактическая ситуация, но и более широкая стратегическая устойчивость украинских сил на востоке.

* * * 10:50

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области Украины остается сложной, поскольку украинские войска борются за удержание флангов так называемого «кармана», а российские войска продолжают наступать в этом районе. Об этом сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что, по сообщениям, украинские войска недавно освободили Родинское (к северу от Покровска), пытаясь удержать северный фланг «кармана».

Аналитики добавляют, что украинские войска одновременно проводят контрнаступление в Покровске и на его западных окраинах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск на южном фланге «кармана».

«Продвижение российских войск на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск», - говорится в отчете.

Российские войска продолжают продвижение на востоке и юге Покровска, что, по мнению специалистов ISW, может свидетельствовать о том, что россияне могут попытаться создать определенную зону, чтобы поддержать усилия по окружению украинских войск в городе и в конце концов заставить украинские войска отступить из более широкого «кармана».

Российские силы, вероятно, также сохраняют контроль над огнем по украинским наземным линиям коммуникаций (GLOC) в «кармане», что затрудняет украинскую логистику.

«Российские силы, похоже, работают одновременно над завершением окружения всего «кармана» и его уменьшением. Перспективы и сроки этих усилий остаются неясными», - говорится в отчете.

Напомним, утром 10 ноября в Генеральном штабе ВСУ заявляли, что логистика в Мирноград Донецкой области затруднена, но осуществляется, информация о полном огневом контроле ВС РФ логистических путей Сил обороны Украины, или оперативном окружении города, не соответствует действительности. В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось о том, что с начала суток 10 ноября на Покровском направлении состоялось 59 боевых столкновений.

В то же время в Минобороны РФ во вторник утверждают, что российские подразделения взяли «под контроль» нефтебазу на востоке Купянска (Харьковская область), а также две железнодорожные станции.

