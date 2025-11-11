Продвижение российских подразделений в Покровск и Мирноград грозит превратить их в плацдарм для нового наступления, а дефицит человеческих ресурсов затрудняет оборону, пишет Financial Times. Бывший заместитель министра обороны Виталий Дейнега заявил, что «ситуация более чем сложная и неконтролируемая». Военные и аналитики указывают на критически низкую плотность украинских сил вдоль длинной линии фронта. В окопах и подвалах многоэтажек, куда продвинулись российские пехотные группы, украинские подразделения сталкиваются с постоянными ударами беспилотников и проблемами с пополнением боеприпасов и персонала. По словам украинских военных, для освобождения или надежной обороны Покровска нужны значительно большие силы и возможности, в том числе дополнительные баллистические ракеты.

Аналитическая группа DeepState предупредила, что Мирноград «находится под угрозой оперативного окружения». Киев признает проблемы с человеческими ресурсами: средний расчет - всего четыре-семь пехотинцев на километр фронта, а проблема дезертирства обострилась - в октябре прокуратура фиксировала почти 20 тысяч дел о самовольном отпуске и дезертирстве, самый высокий показатель за год. Часть новобранцев убегает еще до прибытия в подразделения, другие переходят между подразделениями в поисках лучших условий службы. Украинские спецподразделения Сухопутных войск, службы безопасности и военной разведки были отправлены в Покровск в конце октября. Но украинский офицер, дислоцированный вблизи Покровска, сообщил FT, что эти подразделения, вероятно, были развернуты слишком поздно, чтобы существенно изменить ситуацию. В то же время власти пытаются успокоить общество: главнокомандующий Александр Сырский заявил на телевидении, что ситуация «в целом под контролем», а интенсивность атак в городе уменьшилась. Аналитики предупреждают, если Киев будет настаивать на удержании Покровска любой ценой без соответствующего усиления, это может привести к хаотичному и кровавому отступлению, похожему на поражения в других опорных пунктах. Сейчас украинские командиры вынуждены делать сложный выбор: удерживать города при ограниченных силах или отступать, чтобы сохранить живую силу и сосредоточить оборону на критических участках фронта. От этого выбора зависит не только местная тактическая ситуация, но и более широкая стратегическая устойчивость украинских сил на востоке.

* * * 10:50 Ситуация в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области Украины остается сложной, поскольку украинские войска борются за удержание флангов так называемого «кармана», а российские войска продолжают наступать в этом районе. Об этом сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW). В отчете отмечается, что, по сообщениям, украинские войска недавно освободили Родинское (к северу от Покровска), пытаясь удержать северный фланг «кармана».