Трамп: «Скорее вводите войска!»

«Торговый центр Miracle Mile, когда-то считавшийся лучшим в стране, <...> готов закрыться, если не будут приняты меры по предотвращению убийств и борьбе с преступностью, распространяющейся в городе. Скорее вводите войска, пока не поздно!» - написал американский лидер в Truth Social.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы Нацгвардии будут переброшены в Чикаго, но не уточнил, когда именно это произойдет. Трамп не раз критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго.

По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки этот город превратился в «адскую дыру». В октябре судья Северного округа штата Иллинойс Эйприл Перри запретила на неопределенный срок Трампу задействовать Нацгвардию для борьбы с беспорядками в Чикаго.