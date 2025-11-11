USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Трамп: «Скорее вводите войска!»

10:58 3192

Американский президент Дональд Трамп считает необходимым ввести войска Национальной гвардии США в Чикаго - крупнейший город штата Иллинойс - из-за возросшего там уровня преступности.

«Торговый центр Miracle Mile, когда-то считавшийся лучшим в стране, <...> готов закрыться, если не будут приняты меры по предотвращению убийств и борьбе с преступностью, распространяющейся в городе. Скорее вводите войска, пока не поздно!» - написал американский лидер в Truth Social.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы Нацгвардии будут переброшены в Чикаго, но не уточнил, когда именно это произойдет. Трамп не раз критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго.

По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки этот город превратился в «адскую дыру». В октябре судья Северного округа штата Иллинойс Эйприл Перри запретила на неопределенный срок Трампу задействовать Нацгвардию для борьбы с беспорядками в Чикаго.

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 221
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1127
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3193
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12122
Снова война?
Снова война?
09:39 4144
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2231
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7077
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4818
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3497
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6982

