Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Атаки российских дронов на Одессу и Краматорск

11:15 585

В ночь на 11 ноября российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одесской области. В результате атаки повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, ранения получил один человек. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам председателя Одесской ОВА Олега Кипера, силы ПВО сбили большинство российских дронов, однако часть беспилотников попала в гражданские объекты.

Из-за ударов вспыхнули пожары на нескольких энергетических объектах, которые спасатели оперативно ликвидировали. Также зафиксированы повреждения депо «Укрзализныци» и административных зданий.

Один человек получил осколочные ранения, медики оказали ему необходимую помощь.

Сейчас критическая инфраструктура региона работает на генераторах, в общинах открыты «пункты несокрушимости».

Также российские дроны атаковали Краматорск – город в Донецкой области.

Как сообщают в городском совете Краматорска, город атаковали семь беспилотников, погиб один человек.

«По предварительной информации, в период времени с 20:13 по 20:39 российские войска применили семь ударных БПЛА», — заявили местные власти. По их данным, под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура и частный сектор Краматорска. 

Российские военные атаку не комментировали.

