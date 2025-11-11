USD 1.7000
Фидан «подробно обсудил» с командой Трампа войну в Украине

11:28 509

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своей поездки в США смог «подробно обсудить» со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом Украину, а также Иран, Палестину и Сирию.

«У нас была возможность подробно обсудить многие вопросы, связанные с палестинским досье, за которое отвечает Стивен Уиткофф. Как вы знаете, есть еще важные нерешенные вопросы, связанные с прекращением огня. Уиткофф также курирует и российско-украинскую тему, так что у нас с ним состоялись обстоятельные переговоры на эту тему. Мы говорили о том, что можно сделать на этом критическом этапе для прекращения войны, какую роль может сыграть Турция, как мы можем в этом контексте сотрудничать с США», - сообщил Фидан, комментируя турецким СМИ итоги своей поездки в США.

Он отметил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «есть определенные взгляды на эти вопросы».

Фидан сообщил, что обсудил с Уиткоффом и «позицию США в отношении переговоров по иранской ядерной программе» и то, «какие шаги следует предпринять в дальнейшем на этом направлении, поскольку проблема глубоко затрагивает весь регион».

Говоря о Сирии, Фидан отметил, что «подход президента США Дональда Трампа к сирийскому вопросу весьма конструктивный, и Турция считает это позитивным».

