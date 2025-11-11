У Трампа «куча проблем с французами»

Президент США Дональд Трамп считает, что власти Франции относятся к его стране не лучше китайских.

Глава Белого дома во время интервью телеканалу Fox News заверил, что американское правительство не будет препятствовать приезду китайских студентов на учебу в Соединенные Штаты. «Я хочу ладить с миром», - заявил Трамп.

В ответ на эту реплику ведущая отметила, что китайцы – «это не французы» и что власти КНР занимаются слежкой и крадут «интеллектуальную собственность» США.

На что Трамп ответил: «А вы думаете, что французы лучше? Правда? Я бы отметил, что не был бы в этом так уверен. У нас куча проблем с французами, они несправедливо обложили налогами нашу технологическую [продукцию], они ввели 25-процентный налог на американскую продукцию».

Президент добавил, что, по его мнению, многие союзники США извлекают из торговли с Вашингтоном выгоду даже большую, чем Китай.