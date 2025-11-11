USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

У Трампа «куча проблем с французами»

11:39 591

Президент США Дональд Трамп считает, что власти Франции относятся к его стране не лучше китайских.

Глава Белого дома во время интервью телеканалу Fox News заверил, что американское правительство не будет препятствовать приезду китайских студентов на учебу в Соединенные Штаты. «Я хочу ладить с миром», - заявил Трамп.

В ответ на эту реплику ведущая отметила, что китайцы – «это не французы» и что власти КНР занимаются слежкой и крадут «интеллектуальную собственность» США.

На что Трамп ответил: «А вы думаете, что французы лучше? Правда? Я бы отметил, что не был бы в этом так уверен. У нас куча проблем с французами, они несправедливо обложили налогами нашу технологическую [продукцию], они ввели 25-процентный налог на американскую продукцию».

Президент добавил, что, по его мнению, многие союзники США извлекают из торговли с Вашингтоном выгоду даже большую, чем Китай.

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 222
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1129
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3196
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12122
Снова война?
Снова война?
09:39 4147
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2232
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7077
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4818
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3497
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6982

ЭТО ВАЖНО

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 222
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1129
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3196
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12122
Снова война?
Снова война?
09:39 4147
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2232
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7077
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4818
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3497
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6982
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться