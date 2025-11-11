У Еврокомиссии будет своя разведка

USD 1.7000
Еврокомиссия работает над созданием новой разведывательной структуры под руководством председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Подразделение будет сформировано при секретариате комиссии, в него планируют привлечь сотрудников из разведсообществ стран ЕС для совместного сбора и анализа информации. Решение связано с продолжающимся военным конфликтом России и Украины и предупреждением президента США Дональда Трампа о сокращении поддержки Европы, пишет издание.

«Службы безопасности стран — членов ЕС многое знают. Комиссия многое знает. Нам нужен лучший способ объединить это, чтобы быть эффективными и полезными для партнеров», — сказал один из источников, отметив, что «в разведке нужно что-то дать, чтобы что-то получить».

Против создания новой структуры выступают представители Европейской службы внешних связей, которые курируют Разведывательный и ситуационный центр Европейского союза (INTCEN, орган внешней разведки ЕС). Они опасаются дублирования функций и угрозы существованию центра.

По словам источников, свои возражения могут высказать и некоторые страны — члены ЕС. В то же время, по словам собеседников, эффективность INTCEN давно вызывает сомнения, «особенно в условиях реакции Европы на гибридную войну России». 

Представитель ЕК подтвердил FT, что рассматривается вариант создания «специальной группы» в структуре секретариата для укрепления разведвозможностей, которая будет тесно сотрудничать с Европейской службой внешних связей. Сроки ее формирования пока не определены.

По данным The Guardian, в ЕС также обсуждают создание Центра демократической устойчивости «для противодействия дезинформации» со стороны России, Китая и других стран. Инициативу рассматривают в рамках предложения фон дер Ляйен по формированию европейского «щита демократии», которую она выдвинула перед выборами в Европарламент в 2024 году.

