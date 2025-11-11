Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»

Россия «так или иначе участвовала в войне против сирийского народа». Такое заявление президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сделал в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

В ходе интервью аш-Шараа обсудил ситуацию с бежавшим в Россию Башаром Асада, режим которого был свергнут в прошлом году. «Тех, кто разыскивается, следует выдать Сирии, включая Асада, но у россиян другое мнение на этот счет», - заявил аш-Шараа.

По его словам, «Россия так или иначе участвовала в войне против сирийского народа. Одним из соглашений, достигнутых (Россией) с Сирией, является экстрадиция разыскиваемых лиц, включая Башара Асада. У русских иное мнение. Тем не менее правосудие должно восторжествовать. Мы создали комиссию по правосудию, чтобы все, включая Башара Асада, понесли ответственность за свои действия».

Отметим, что в середине октября аш-Шараа посетил Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Британская The Guardian писала, что Путин особое внимание уделил двум российским военным базам в Сирии - военно-морской в Тартусе и авиабазе Хмеймим. Сирийский лидер заверил Путина, что новые власти в Дамаске будут соблюдать все ранее заключенные соглашения между Россией и Сирией. По данным The Guardian, для Ахмеда аш-Шараа прежде всего важно, чтобы свергнутый экс-президент Башар Асад, а также другие представители его режима, сбежавшие в Москву, предстали перед судом в Сирии.