Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

В Европе появилась партия TRUMP

12:17

В Бельгии основана правая политическая партия TRUMP, названная в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Аббревиатура TRUMP расшифровывается как Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes – «Объединение за Союз популистских движений» в переводе с французского. «Дональд Трамп - абсолютный символ популизма. Он воплощает все, за что мы выступаем», - заявил основатель партии Сальваторе Никотра. Он пояснил, что TRUMP – «правопопулистская партия с социальным уклоном».

Никотра уточнил, что партия будет участвовать как в выборах федерального уровня в Бельгии, так и в выборах в Европарламент в 2029 году.

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется
00:29
Снова война?
Снова война?
09:39
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
03:09
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии
03:03
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
00:36
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак
10 ноября 2025, 22:44
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает
00:22

