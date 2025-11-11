В Европе появилась партия TRUMP

В Бельгии основана правая политическая партия TRUMP, названная в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Аббревиатура TRUMP расшифровывается как Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes – «Объединение за Союз популистских движений» в переводе с французского. «Дональд Трамп - абсолютный символ популизма. Он воплощает все, за что мы выступаем», - заявил основатель партии Сальваторе Никотра. Он пояснил, что TRUMP – «правопопулистская партия с социальным уклоном».

Никотра уточнил, что партия будет участвовать как в выборах федерального уровня в Бельгии, так и в выборах в Европарламент в 2029 году.