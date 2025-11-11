Осень продолжает удивлять

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 11–14° тепла, днем — 17–20° тепла. Атмосферное давление — 762 мм рт. ст., относительная влажность — ночью 80–85%, днем 60–65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах временами туман. Ветер западный.
Температура воздуха ночью составит 8–12° тепла, днем — 17–21° тепла, в горах ночью 3–7° тепла, днем 8–13° тепла.