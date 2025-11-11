USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Осень продолжает удивлять

12:36 518

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 11–14° тепла, днем — 17–20° тепла. Атмосферное давление — 762 мм рт. ст., относительная влажность — ночью 80–85%, днем 60–65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах временами туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 8–12° тепла, днем — 17–21° тепла, в горах ночью 3–7° тепла, днем 8–13° тепла.

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 225
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1137
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3204
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12124
Снова война?
Снова война?
09:39 4153
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2233
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7079
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4820
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3497
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6982

