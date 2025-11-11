Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев

USD 1.7000
12:48 227

Украинские беспилотники в ночь на 11 ноября атаковали Саратовскую область, сообщил глава региона Роман Бусаргин. По его словам, в результате удара есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Позже он уточнил, что в нескольких домах Заводского района выбиты окна. Пострадала женщина, ей оказали помощь на месте.

Последствия атаки дронов на Саратов

Телеграм-канал Astra, изучив видео очевидцев с пожаром ночью 11 ноября, предполагает, что под атаку дронов попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. По подсчетам издания, это уже седьмая атака на завод с начала 2025 года.

Минобороны России утром сообщало о восьми дронах, сбитых над территорией Саратовской области. Украина атаку официально пока не комментировала.

Саратовский НПЗ только с начала осени как минимум четыре раза попадал под удары украинских беспилотников — 16 и 20 сентября, а также 20 октября и 2 ноября.

