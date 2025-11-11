МВД предупредило об «охотниках за картами»

В сети в последнее время стремительно распространяется схема мошенничества с применением методов социальной инженерии. Кибермошенники посредством социальных сетей, мессенджеров и SMS-рассылки распространяют фейковые сообщения с обещаниями «бонусов», «лотерей» и «призов» с целью заполучить у доверчивых граждан данные их банковских карт. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Азербайджана.

В нем подчеркивается, что ни один банк, государственное учреждение или официальная онлайн-платформа никогда не запрашивает у граждан такие данные, как PIN-код, CVV-номер, 16-значный номер карты или одноразовый пароль, отправленный по SMS.

«Предоставление такой информации третьим лицам может привести к краже средств с банковских карт», - напомнили в ведомстве.

В МВД призывают граждан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, и прежде убедиться в оригинальности адреса сайта, не верить сообщениям вроде «вам пришел перевод денег», «ваш счет заморожен» или «ваша карта заблокирована».

«Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно сообщите об этом в колл-центр 102 и в соответствующий банк», - рекомендуют правоохранители.