USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

МВД предупредило об «охотниках за картами»

12:52 298

В сети в последнее время стремительно распространяется схема мошенничества с применением методов социальной инженерии. Кибермошенники посредством социальных сетей, мессенджеров и SMS-рассылки распространяют фейковые сообщения с обещаниями «бонусов», «лотерей» и «призов» с целью заполучить у доверчивых граждан данные их банковских карт. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Азербайджана.

В нем подчеркивается, что ни один банк, государственное учреждение или официальная онлайн-платформа никогда не запрашивает у граждан такие данные, как PIN-код, CVV-номер, 16-значный номер карты или одноразовый пароль, отправленный по SMS.

«Предоставление такой информации третьим лицам может привести к краже средств с банковских карт», - напомнили в ведомстве.

В МВД призывают граждан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, и прежде убедиться в оригинальности адреса сайта, не верить сообщениям вроде «вам пришел перевод денег», «ваш счет заморожен» или «ваша карта заблокирована».

«Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно сообщите об этом в колл-центр 102 и в соответствующий банк», - рекомендуют правоохранители.

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 228
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1141
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3209
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12124
Снова война?
Снова война?
09:39 4156
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2234
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7082
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4820
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3498
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6983

ЭТО ВАЖНО

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 228
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1141
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3209
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12124
Снова война?
Снова война?
09:39 4156
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2234
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7082
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4820
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3498
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6983
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться