USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Украинский «Энергоатом» ответил на обвинения

12:59 128

Наблюдательный совет «Энергоатома» (госпредприятия Украины – ред.) созовет специальное заседание для оценки ситуации, инициирует независимую проверку операций и аудит внутренних процедур и систем контроля.

Как писали украинские СМИ, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позднее в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

11 ноября наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» сделал заявление относительно выявленной коррупции.

«Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанным с сотрудниками «Энергоатома».

Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия.

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 229
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1143
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3210
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12125
Снова война?
Снова война?
09:39 4156
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2234
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7083
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4820
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3498
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6984

ЭТО ВАЖНО

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 229
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1143
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3210
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12125
Снова война?
Снова война?
09:39 4156
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2234
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7083
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4820
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3498
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться