Украинский «Энергоатом» ответил на обвинения

Наблюдательный совет «Энергоатома» (госпредприятия Украины – ред.) созовет специальное заседание для оценки ситуации, инициирует независимую проверку операций и аудит внутренних процедур и систем контроля.

Как писали украинские СМИ, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позднее в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

11 ноября наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» сделал заявление относительно выявленной коррупции.

«Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанным с сотрудниками «Энергоатома».

Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия.