USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Крупнейший НПЗ Китая уже не покупает российскую нефть

12:59 82

Китайская нефтеперерабатывающая компания Yanchang Petroleum отказалась от закупок российской нефти, прежде она регулярно закупала сырье из РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

По словам собеседников агентства, Yanchang Petroleum из северной провинции Шэньси до недавнего времени покупала в среднем одну партию российской нефти в месяц. Это был чаще всего «дальневосточный экспортный сорт ESPO или Sokol», однако «компания избегает покупок российской нефти в рамках нового тендера на поставку нефти с декабря по середину февраля».

Yanchang Petroleum — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутренней части Китая с перерабатывающей мощностью 348 тыс. баррелей нефти в сутки. Компания имеет право на ежегодную импортную квоту в размере 3,6 млн метрических тонн или 26 млн баррелей нефти. Компания не имеет выхода к морю, и сырье на НПЗ поставляется по железной дороге из расположенного недалеко от Пекина порта Тяньцзинь.

В октябре США объявили о санкциях в отношении российских «Лукойла» и «Роснефти» — меры вступят в силу 21 ноября. С начала года ограничения также действуют для «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». В начале ноября Bloomberg сообщил, что китайские НПЗ начали отказываться от импорта российской нефти из-за санкций.

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 232
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1144
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3211
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12125
Снова война?
Снова война?
09:39 4157
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2235
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7086
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4820
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3498
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6985

ЭТО ВАЖНО

Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
Саратовский нефтезавод снова под ударом украинцев
12:48 232
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 1144
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 3211
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 00:29
00:29 12125
Снова война?
Снова война?
09:39 4157
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
Трамп: «Эрдоган — великий лидер», а Америка «должна наладить дела в Сирии»
01:44 2235
Дочь экс-президента и организовала беспорядки
Дочь экс-президента и организовала беспорядки объектив haqqin.az
03:09 7086
Антиправительственные выступления… и в Португалии
Антиправительственные выступления… и в Португалии объектив haqqin.az
03:03 1841
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд
00:36 4820
Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
10 ноября 2025, 22:44 3498
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий
00:22 6985
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться