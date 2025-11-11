Крупнейший НПЗ Китая уже не покупает российскую нефть

Китайская нефтеперерабатывающая компания Yanchang Petroleum отказалась от закупок российской нефти, прежде она регулярно закупала сырье из РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

По словам собеседников агентства, Yanchang Petroleum из северной провинции Шэньси до недавнего времени покупала в среднем одну партию российской нефти в месяц. Это был чаще всего «дальневосточный экспортный сорт ESPO или Sokol», однако «компания избегает покупок российской нефти в рамках нового тендера на поставку нефти с декабря по середину февраля».

Yanchang Petroleum — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутренней части Китая с перерабатывающей мощностью 348 тыс. баррелей нефти в сутки. Компания имеет право на ежегодную импортную квоту в размере 3,6 млн метрических тонн или 26 млн баррелей нефти. Компания не имеет выхода к морю, и сырье на НПЗ поставляется по железной дороге из расположенного недалеко от Пекина порта Тяньцзинь.

В октябре США объявили о санкциях в отношении российских «Лукойла» и «Роснефти» — меры вступят в силу 21 ноября. С начала года ограничения также действуют для «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». В начале ноября Bloomberg сообщил, что китайские НПЗ начали отказываться от импорта российской нефти из-за санкций.