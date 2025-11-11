USD 1.7000
План Трампа в тупике: Газе грозит раскол

13:14 1239

План президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа близок к провалу, а потому более вероятным кажется фактический раздел анклава между Израилем и палестинским ХАМАС в будущем. Об этом Reuters заявили 18 источников, включая шесть европейских чиновников. По их словам, реализация следующего этапа мирного плана «фактически встала на паузу».

Сейчас израильские военные контролируют 53% сектора Газа. Почти все 2 млн жителей анклава размещены в остальной части, которая находится под контролем ХАМАС.

План Дональда Трампа предполагает, что на следующем этапе Израиль должен постепенно отойти от «желтой линии», а на замену ЦАХАЛ придут «многонациональное силы безопасности». При этом у этих пунктов нет сроков или механизмов реализации.

Собеседники Reuters говорят, что, если США не предпримут серьезных усилий для выхода из тупика, «желтая линия», которая сейчас разделяет сектор Газа, станет фактической границей на неопределенный срок.

После освобождения заложников и палестинских заключенных дальнейшие пункты плана не выполнялись: ЦАХАЛ исключил отход от линии разграничения, пока ХАМАС отказывается полностью разоружиться; Израиль отвергает участие в управлении Газой Палестинской администрации, а состав сил безопасности до сих пор не определен.

Неназванные дипломаты заявили Reuters, что в этих условиях правительства стран по-прежнему не решаются направить свои войска в сектор Газа. Европейские и арабские государства, в частности, вряд ли будут участвовать, если функции военного контингента выйдут за рамки «поддержания мира» или возникнет угроза прямой конфронтации с палестинскими группировками.

