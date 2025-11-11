После Индии теперь взрывают в Пакистане: много жертв

При взрыве автомобиля у здания суда в пакистанском Исламабаде погибли не менее 12 человек. По предварительным данным, теракт устроил смертник, сообщает телеканал Geo со ссылкой на полицию.

В списке пострадавших на данный момент значатся более 20 человек.