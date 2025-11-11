После Индии теперь взрывают в Пакистане: много жертв

При взрыве автомобиля у здания суда в пакистанском Исламабаде погибли не менее 12 человек. По предварительным данным, теракт устроил смертник, сообщает телеканал Geo со ссылкой на полицию.
В списке пострадавших на данный момент значатся более 20 человек.
Полиция сообщила, что взрыв произошел в автомобиле, припаркованном возле здания суда. Среди пострадавших были заявители и адвокаты. Находившихся в здании суда эвакуировали. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов доставили погибших и раненых в больницу.
Источники телеканала сообщили, что на месте взрыва была обнаружена «голова» предполагаемого террориста-смертника.
Накануне в индийском Нью-Дели при взрыве автомобиля возле станции метро погибли восемь и пострадали более 20 человек. Местная полиция расследует происшествие как теракт.