Крупная военная база Америки у границы с Газой

По их словам, объект предназначен для международных сил, которые будут действовать в Газе для поддержания режима прекращения огня, и сможет вместить несколько тысяч военнослужащих. Стоимость строительства оценивается примерно в $500 млн.

США намерены создать крупную военную базу в израильском районе Отеф-Азза, прилегающем к сектору Газа. Об этом сообщает израильский центр расследовательской журналистики Shomrim со ссылкой на источники, знакомые с предварительными планами.

По информации Shomrim, в последние недели представители США продвигали проект в контактах с израильским правительством и ЦАХАЛ и уже начали рассматривать возможные площадки для размещения базы. Израильские военные источники назвали инициативу «значимым сдвигом» в американской политике участия в регионе.

Журналисты отмечают, что столь масштабное вложение может вызвать политические разногласия и в самих США, где часть Республиканской партии выступает против расширения военного присутствия за рубежом. До сих пор присутствие американских военных в Израиле оставалось ограниченным. После заключения соглашения о прекращении огня около 200 военнослужащих США были размещены на базе Центрального координационного центра (CMCC) в Кирьят-Гате. Во время войны США также развернули в Израиле систему противоракетной обороны THAAD, участвовавшую в отражении иранских атак.

По данным Shomrim, проект новой базы станет продолжением шагов, уже сокративших свободу действий Израиля в Газе, особенно в вопросе распределения гуманитарной помощи. Американский координационный центр CMCC, как ожидается, возьмет этот процесс под свой полный контроль, тогда как израильское ведомство COGAT будет выполнять лишь вспомогательные функции.

«CMCC в Кирьят-Гате возьмет на себя бóльшую часть деятельности в Газе, и статус Израиля как основного игрока в секторе изменится», — заявил изданию доктор Михаэль Мильштейн, старший исследователь Центра имени Моше Даяна Тель-Авивского университета и бывший руководитель отдела по палестинским делам в военной разведке.

Если строительство состоится, это станет первым случаем размещения крупной американской военной базы на израильской территории, что может радикально изменить баланс влияния в вопросах безопасности и гуманитарного контроля над Газой.

3 ноября США направили в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании Международных сил безопасности (МСБ), которые должны будут действовать в секторе Газа до 2027 года. Согласно документу, иностранный контингент займется охраной границ с Израилем и Египтом, защитой гражданского населения и гуманитарных коридоров, а также подготовкой палестинских сил правопорядка. Войска будут действовать под единым командованием, утвержденным Советом мира (Gaza Board of Peace), который, по данным Axios, возглавит президент США Дональд Трамп. Создание американской базы у границы с Газой, по сути, станет инфраструктурной опорой для размещения этих международных сил.