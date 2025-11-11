На трибунал по Украине нет денег

USD 1.7000
Предложение Совета Европы о создании международного трибунала по Украине может оказаться под угрозой из-за проблем с бюджетом. Европейские доноры считают, что при Дональде Трампе США продолжат отказываться от поддержки Киева, что усложняет сбор средств для покрытия расходов европейцами.

Создание специального трибунала для рассмотрения дел, связанных с агрессией против Украины, сталкивается с бюджетными трудностями. Об этом Euronews сообщили несколько источников, знакомых с этим вопросом, подчеркнув, что европейским странам сложно поддерживать свои финансовые обязательства без поддержки Соединенных Штатов.

Создание специального трибунала было согласовано на двусторонней основе Советом Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским в июне. Для его эффективного функционирования потребуется финансирование со стороны многочисленных партнеров.

Европейские доноры опасаются, что США продолжат свою политику отстранения от участия в многосторонних программах, что осложнит их усилия по сбору средств.

С сокращением финансирования Украины со стороны Вашингтона под угрозой оказывается сама реализация трибунала, сообщили Euronews три источника, знакомые с вопросом, на условиях анонимности, поскольку вопрос все еще обсуждается в частном порядке.

Европейцы понимают, что им придется делать сложный выбор относительно того, какие проекты финансировать, поскольку основная часть финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине ложится на их плечи по мере того, как США отступают.

Совет Европы первоначально представил проект бюджета, который включает общие операционные расходы, связанные с трибуналом, в размере около 75 млн евро в год, по словам трех источников, знакомых с этим вопросом.

Дополнительное финансирование помещений и безопасности еще больше увеличит расходы. Трибунал будет размещен в Нидерландах.

По словам собеседников Euronews, ЕС должен выделять 10 млн евро в год в качестве своего взноса.

Европейские страны G7, а именно Франция, Германия, Италия и Великобритания, являются ключевыми донорами Совета Европы. На данном этапе неясно, будут ли они участвовать в ежегодном финансировании трибунала. И они также не принимают активного участия в проекте, по словам четырех источников, знакомых с этим вопросом.

«Совет Европы на данном этапе не может дать никаких комментариев. Переговоры с государствами-членами продолжаются», - заявил Euronews представитель организации.

