Россия готова уступить контроль над сербской нефтяной компанией

Российские владельцы сербской NIS («Нефтяная индустрия Сербии», компания «Газпромнефти») направили в американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) запрос о продлении лицензии на работу компании, основанный на переговорах с третьей стороной. Об этом со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравку Джедович-Ханданович сообщил сербский телеканал РТС.

«Сербия официально поддержала этот запрос. OFAC уже отреагировало определенными комментариями, и мы надеемся, что оно представит свою позицию уже в течение недели», - подчеркивает Джедович-Ханданович.

NIS, «дочка» «Газпромнефти», была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим президент Сербии Александар Вучич заявлял, что США требуют полного вывода из NIS российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу «Газпромнефти», и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время основными совладельцами NIS являются «Газпромнефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО «Интэлидженс» (находится под управлением ООО «Газпром капитал», где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы «Газпром»). NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть ее АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

