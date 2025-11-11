USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Азербайджан наращивает торговлю с Италией

14:42 521

Взаимный товарооборот между Азербайджаном и Италией за девять месяцев 2025 года составил почти $9 млрд ($8 904 641 087), что на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие статистические данные приводит Государственный таможенный комитет.

Объем экспорта азербайджанской продукции в Италию за январь-сентябрь этого года вырос на 8,6%, составив $8,5 млрд, доля экспорта выросла до 45,85%. В прошлом году этот показатель составлял 35,76%.

Также вырос объем импорта из Италии, правда, незначительно, на 0,1%, достигнув $374,2 млн. Доля итальянских товаров в импорте снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 2,23%. Отметим, что в январе-сентябре 2024 года этот показатель составлял 2,55%.

