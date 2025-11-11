Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России

Вашингтон призвал Анкару отказаться от закупок энергоносителей из России, говорится в пресс-релизе Госдепартамента США, опубликованном по итогам состоявшейся накануне встречи госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Соединенные Штаты подчеркнули призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупки российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне в Украине», — говорится также в заявлении.

После Китая и Индии Турция является третьим по объемам покупателем российской нефти. По данным Bloomberg, она импортирует около 300 тысяч баррелей в сутки. Также Турция закупает около 22 млрд кубометров газа у «Газпрома», который качается в республику по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Текущие контракты между «Газпромом» и турецкой госкомпанией Botas истекают 31 декабря. Стороны ведут переговоры о продлении долгосрочных договоров с сохранением этих объемов, рассказывали источники Bloomberg.

Ранее сообщалось, что после введения санкций США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» турецкие НПЗ стали отказываться от нефти российского происхождения. В частности, один из крупнейших турецких заводов — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской SOCAR, — закупил четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских источников для поставок в декабре. Также сократил закупки российского сырья нефтепереработчик Tupras.