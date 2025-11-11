USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России

14:50 893

Вашингтон призвал Анкару отказаться от закупок энергоносителей из России, говорится в пресс-релизе Госдепартамента США, опубликованном по итогам состоявшейся накануне встречи госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Соединенные Штаты подчеркнули призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупки российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне в Украине», — говорится также в заявлении.

После Китая и Индии Турция является третьим по объемам покупателем российской нефти. По данным Bloomberg, она импортирует около 300 тысяч баррелей в сутки. Также Турция закупает около 22 млрд кубометров газа у «Газпрома», который качается в республику по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Текущие контракты между «Газпромом» и турецкой госкомпанией Botas истекают 31 декабря. Стороны ведут переговоры о продлении долгосрочных договоров с сохранением этих объемов, рассказывали источники Bloomberg.

Ранее сообщалось, что после введения санкций США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» турецкие НПЗ стали отказываться от нефти российского происхождения. В частности, один из крупнейших турецких заводов — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской SOCAR, — закупил четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских источников для поставок в декабре. Также сократил закупки российского сырья нефтепереработчик Tupras.

На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 224
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 501
Киев заявил об ударах по объектам в России и Крыму
Киев заявил об ударах по объектам в России и Крыму обновлено 13:55
13:55 2492
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 7687
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 5233
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4530
Крупная военная база Америки у границы с Газой
Крупная военная база Америки у границы с Газой
13:35 1179
«Провокация» украинской разведки. ФСБ заявила об ответе
«Провокация» украинской разведки. ФСБ заявила об ответе обновлено 13:05
13:05 3928
План Трампа в тупике: Газе грозит раскол
План Трампа в тупике: Газе грозит раскол
13:14 1245
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 2404
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 4998

