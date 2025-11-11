Иран получает «противоречивые сообщения» от Америки

«Мы получаем противоречивые сообщения. На сцене мы слышим одно, за кулисами мы получаем другое. Американцы, как обычно, лучше всех умеют манипулировать любой возможностью. ...С самого начала они использовали дипломатию не для достижения соглашения, а для того, чтобы выхолостить саму идею дипломатии», - сказал представитель внешнеполитического ведомства на конференции Abu Dhabi Strategic Debate.

США и Иран провели пять раундов переговоров, пытаясь достичь нового соглашения по иранской ядерной программе. Переговоры не возобновлялись после 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против исламской республики. США вступили в конфликт спустя девять дней, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.