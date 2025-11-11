USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Иран получает «противоречивые сообщения» от Америки

15:04 321

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран получает от Вашингтона «противоречивые сообщения», касающиеся переговоров об урегулировании конфликта вокруг иранской ядерной программы.

«Мы получаем противоречивые сообщения. На сцене мы слышим одно, за кулисами мы получаем другое. Американцы, как обычно, лучше всех умеют манипулировать любой возможностью. ...С самого начала они использовали дипломатию не для достижения соглашения, а для того, чтобы выхолостить саму идею дипломатии», - сказал представитель внешнеполитического ведомства на конференции Abu Dhabi Strategic Debate.

США и Иран провели пять раундов переговоров, пытаясь достичь нового соглашения по иранской ядерной программе. Переговоры не возобновлялись после 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против исламской республики. США вступили в конфликт спустя девять дней, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 226
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 505
Киев заявил об ударах по объектам в России и Крыму
Киев заявил об ударах по объектам в России и Крыму обновлено 13:55
13:55 2495
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 7687
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 5235
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4532
Крупная военная база Америки у границы с Газой
Крупная военная база Америки у границы с Газой
13:35 1181
«Провокация» украинской разведки. ФСБ заявила об ответе
«Провокация» украинской разведки. ФСБ заявила об ответе обновлено 13:05
13:05 3929
План Трампа в тупике: Газе грозит раскол
План Трампа в тупике: Газе грозит раскол
13:14 1246
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 2404
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 5000

ЭТО ВАЖНО

На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 226
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 505
Киев заявил об ударах по объектам в России и Крыму
Киев заявил об ударах по объектам в России и Крыму обновлено 13:55
13:55 2495
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 7687
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 5235
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4532
Крупная военная база Америки у границы с Газой
Крупная военная база Америки у границы с Газой
13:35 1181
«Провокация» украинской разведки. ФСБ заявила об ответе
«Провокация» украинской разведки. ФСБ заявила об ответе обновлено 13:05
13:05 3929
План Трампа в тупике: Газе грозит раскол
План Трампа в тупике: Газе грозит раскол
13:14 1246
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
Аш-Шараа о выдаче Сирии Асада: «У русских иное мнение»
12:05 2404
Трамп: «Скорее вводите войска!»
Трамп: «Скорее вводите войска!»
10:58 5000
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться