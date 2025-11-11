USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Ганнибала выпустили из тюрьмы

Пятый сын бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи Ганнибал освобожден в Ливане под залог в 893 тыс. долларов спустя 10 лет содержания под стражей без суда, сообщило ливанское агентство NNA.

Его обвиняли в сокрытии информации о пропаже шиитского имама.

Ранее суд назначил сумму залога в размере $11 млн, но после возражений стороны защиты понизил ее. Кроме того, суд снял с Ганнибала Каддафи запрет на выезд из Ливана.

Правительство национального единства Ливии выразило признательность президенту и спикеру парламента Ливана за их «сотрудничество, которое привело к освобождению Каддафи». В этом же заявлении выражена надежда на «возобновление дипломатических отношений между странами и развитие сотрудничества в политической, экономической сферах».

Агентство Reuters напоминает, что Ганнибал Каддафи был похищен боевиками в Сирии в 2015 году. Он жил там со своей ливанской женой и детьми после свержения режима его отца в Ливии. В том же году власти Ливана взяли его под стражу и обвинили в сокрытии информации о судьбе шиитского имама Мусы ас-Садра и его двух спутников, без вести пропавших в 1978 году после визита в Ливию для переговоров с Муаммаром Каддафи. На момент исчезновения ас-Садра Ганнибалу Каддафи было всего два года, а во взрослом возрасте он не занимал в Ливии никаких высоких должностей, напоминает Reuters.

