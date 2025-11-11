Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...

«Обмен территориями» между Арменией и Азербайджаном произойдет только после референдума. Об этом заявил журналистам глава комиссии армянского парламента по внешним отношениям, член фракции правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян, пишут армянские СМИ.

«Вопрос анклавов на данный момент существует, но он должен решаться в рамках делимитации. Как только будут проделаны работы по делимитации и демаркации, Ереван и Баку решат, как быть с темой анклавов», - заявил Ханданян.

По его словам, процесс делимитации является комплексным и включает несколько этапов: делимитацию границы, утверждение соответствующих протоколов, заключение договора между Арменией и Азербайджаном о государственной границе, его ратификацию, а также проведение работ вдоль линии границы.

Процесс делимитации ведется на основе Алматинской декларации 1991 года.