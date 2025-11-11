На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск

Против экс-министра обороны Армении (с 3 августа по 15 ноября 2021 года) Аршака Карапетяна завели дело, передают армянские СМИ.

Следственный комитет Армении заявляет, что Карапетян, в мае 2021 года занимавший пост первого замначальника Генштаба, отдал приказ об отступлении, из-за чего армянские передовые подразделения оставили свои позиции. Карапетяну вменяют превышение должностных полномочий, так как он не имел права приказывать войскам отступать.

Экс-глава Минобороны находится за пределами страны, потому начато заочное производство, мерой пресечения избран арест, он объявлен в розыск. Уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору на утверждение с целью отправки в суд.